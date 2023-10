Il volto del beato Giacomo di Bitetto ricostruito con la stampa 3D: lo studio realizzato dal Politecnico e Uniba

Un complesso lavoro di analisi delle spoglie mortali del beato Giacomo di Bitetto per arrivare, attraverso scansione e stampa tridimensionale, a ricostruire il vero volto del frate. Il lavoro, realizzato dal professor Luigi Galantucci del Politecnico di Bari, con il suo team di ricerca e con la collaborazione della Scuola di Specializzazione di Medicina legale dell’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, ha portato alla realizzazione di una statua che sarà presentata in anteprima domani, sabato 7 ottobre.

La statua sarà messa a disposizione della comunità francescana e dei fedeli, per fornire un volto del Beato Giacomo, il cui processo di canonizzazione è tutt’ora in corso, il più possibile aderente allo stato in cui si trovava nel momento della sua morte e deposizione nell’urna.

L’evento si svolgerà nell’ambito di una tavola rotonda intitolata Il volto del Beato – quando l’immaginazione cede il passo alla realtà, nel santuario del Beato Giacomo, complesso conventuale dei Frati minori in via Beato Giacomo 2, a Bitetto (Bari).