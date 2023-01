Epifania, cosa fare oggi a Bari: dalle mostre da visitare all'arrivo della Befana, tutti gli appuntamenti in città

L'Epifania "porta via" tutte le feste, ma quest'anno regala anche un lungo weekend, il primo del 2023. Come trascorrere questa giornata a Bari? Per chi resta in città le proposte non mancano.

L'arrivo della Befana e gli eventi per i piccoli

In centro, e non solo, arriva la Befana, pronta a donare le sue calze ai bambini. Uno degli appuntamenti è in piazza Umberto, al Villaggio di Babbo Natale (al suo ultimo giorno di apertura) dalle 16 alle 21. A Torre a Mare, in programma 'La Befana con la Tombolata', evento organizzato dalla Pro loco in collaborazione con Parti in moto e Parrocchia San Nicola: alle ore 10.30 si parte da Bari in moto: alle 11-11.30 la Befana, portando le sue calze e accompagnata dalle moto, giungerà in piazza della Torre. Alle ore 11.45 si riparte per sostare nella piazzetta antistante la Chiesa di San Nicola dove si svolgerà la tombolata che regalerà tanti premi a tutti i bimbi presenti. La Befana questa mattina arriva anche in piazza Umberto a Carbonara per donare calze di dolciumi ai più piccoli: appuntamento dalle 10 alle 13 con l'iniziativa organizzata dall'associazione 'La Formica'. Dalle piazze al teatro: alla Casa di Pulcinella gli spettacoli proseguiranno per tutto il weekend.

Gli spettacoli

Al Planetario di Bari tanti appuntamenti con i laboratori scientifici e gli spettacoli dedicati all'epifania. Due favole senza tempo rivivono sul palcoscenico del Teatro Kismet con i nuovi appuntamenti della Stagione Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico. La programmazione del 2023 si apre il 6 gennaio alle ore 18 con Cenerentola (spettacolo consigliato a partire da 5 anni con la regia di Luana Gramegna). L’8 gennaio alle ore 18 facciamo invece la conoscenza di un amatissimo eroe a quattro zampe delle fiabe ne Il gatto e gli stivali (consigliato a partire da 5 anni). “Shrek - Il Musical TYA” la produzione tutta pugliese firmata MAT Entertainment e AncheCinema dopo il successo del debutto dello scorso ottobre, torna in scena al Teatro AncheCinema di Bari, da giovedì 5 a domenica 8 gennaio.

Le mostre

Chi vorrà potrà cogliere l'occasione per visitare una delle mostre allestite in questo periodo in città. Viaggio nella storia al Castello Svevo, con la mostra 'Antichi Popoli di Puglia. L'archeologia racconta' (dalle ore 9.00 alle ore 19.00 , ultimo ingresso consentito alle ore 18.00). Al Teatro Margherita prosegue la mostra 'Real bodies', aperta oggi con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 22.00, con ultimo accesso alle ore 21.00. Nella sala Murat appuntamento con la mostra dedicata ai Lego (dalle 10 alle 20).

Apertura straordinaria del mercato al San Paolo

Bancarelle 'aperte' in via De Ribera: una buona occasione per fare acquisti, approfittando dell'ultima apertura straordinaria dei mercati settimanali cittadini per le festività.

Gli appuntamenti solidali

Anche oggi l’assessorato comunale al Welfare, in collaborazione con la rete cittadina, promuove appuntamenti dedicati all’incontro e al dono per i bambini e gli adolescenti della citta che, mai come in questo momento, richiedono occasioni di ascolto e socializzazione e opportunità di accesso alla conoscenza e alla fruizione culturale Per questo, in continuità con quanto realizzato nel periodo natalizio, nei presidi territoriali del Welfare saranno distribuite calze piene di libri per ragazzi, mentre i minori coinvolti nelle attività di educativa di strada e quelli che frequentano i centri sociali cittadini riceveranno biglietti gratuiti per assistere alla replica di “Shrek - il Musical” in programma la mattina di domenica 8 gennaio all’AncheCinema.