Befana in moto a Bari: Polizia Locale e 'centauri' sfilano per le vie della città a bordo delle due ruote

Mattinata dell'Epifania all'insegna della solidarietà per le vie di Bari con l'appuntamento 'Befana in Moto', con la partecipazione della Polizia Locale di Bari e numerosi 'centauri'. L'iniziativa è stata organizzata anche grazie alla collaborazioen dell'associazione 'Vita in moto'.

La carovana di veicoli ha preso il via da piazza San Nicola ed interessato diversi quartieri dell’abitato cittadino. La manifestazione ha incluso inoltre iniziative benefiche, con distribuzione ai tanti bambini presenti di regali e delle tradizionali calze della Befana.