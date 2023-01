All'ospedale pediatrico di Bari arriva la Befana: clown, dolci e doni per regalare un sorriso ai bambini

Calze di dolciumi e giocattoli in dono per i piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari. Come da tradizione, la Befana ha fatto visita questa mattina ai bimbi ricoverati all'ospedaletto, grazie all'iniziativa organizzata dall'associazione Impegno95 con il Movimento italiano disabili. Ad accompagnare la vecchina più amata dai piccoli anche clown e supereroi, insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Bari.

Tante le associazioni e le realtà del territorio coinvolte: volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, rappresentanti dell'associazione georgiana Imedi e dell'associazione iraniana. Ad animare il momento di festa, che si è tenuto nel giardino antistante l'ospedale, i clown del circo Lidia Togni. Ospiti della manifestazione gli artisti Dante Marrone, Tiziana Schiavarelli e Umberto Sardella, ai quali sono state consegnate le medaglie della 34esima del Premio solidarietà. Presente all'iniziativa anche il sindaco Antonio Decaro. Il cantante Albano Carrisi ha portato il suo saluto collegandosi in diretta telefonica. Dopo lo spettacolo, sono distribuiti i doni.

"Ogni anno organizziamo questa festa dell'Epifania, come facciamo anche a Natale o in occasione di altre ricorrenze, per regalare un sorriso e un momento di gioia ai bambini che sono costretti a trascorrere le festività in ospedale - spiega a Baritoday Gaetano Balena, presidente di Impegno95 - E' una delle cose che facciamo da tempo qui al Giovanni XXIII, dove i nostri volontari sono sempre svolgendo, due volte a settimana, attività ludiche e di clownterapia per i piccoli pazienti".