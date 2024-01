'Befana sociale' a Bari, domani gli eventi nelle Case di Comunità cittadine: saranno consegnati doni e indumenti

Nell’ambito del programma Natale & Comunità, promosso dall’assessorato al Welfare di Bari in collaborazione con la rete cittadina, nei prossimi due giorni la 'Befana sociale' raggiungerà periferie, Case di comunità e Condomini sociali per distribuire sorrisi, doni e indumenti caldi tra grandi e piccoli.

Domani, venerdì 5 gennaio, l’assessora Francesca Bottalico, insieme ai volontari dell’associazione Help si recherà in diversi presidi del welfare cittadino. Alle 12 è prevista la presenza durante la festa con famiglie, bambini e anziani accolti presso la Casa di comunità Help house, strada Marzano 11, nel quartiere Stanic. Alle 15 ci sarà la festa con adulti soli, vulnerabili e anziani presso la Casa di comunità Capitaneo, via Capitaneo 32/c, nel quartiere Palese. Alle 16.30 è prevista la presenza alla festa con famiglie e bambini presso il Condominio sociale Poggio delle Ginestre, a Torre a Mare.

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, tornerà inoltre l’appuntamento con la 'Befana in Moto', l’evento solidale organizzato dal motoclub 'Vita in Moto' giunto alla nona edizione, cui prenderanno parte gli assessori Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli. Quest’anno l’iniziativa è infatti promossa in collaborazione con gli assessorati comunali al Welfare e allo Sport e con diversi motoclub e associazioni culturali e del volontariato pugliesi all’insegna della solidarietà e del contrasto alla violenza sulle donne.

Nel corso dell’evento i partecipanti, impegnati a distribuire ai più piccoli libri e dolciumi, raccoglieranno fondi per la realizzazione di affreschi in alcune sale ospedaliere del Policlinico di Bari destinate ai bambini.

La sfilata, su un percorso di circa 30 km, partirà alle 9 del 6 gennaio dal piazzale della Basilica di San Nicola per concludersi intorno alle 13 in largo Giannella: nelle diverse tappe previste le Befane in moto incontreranno i più piccoli per portare loro un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

Il programma della manifestazione prevede dalle 9 alle 10.30 il raduno dei partecipanti nel piazzale della Basilica di San Nicola, registrazione all’evento, raccolta contributi. Alle 10.30 la benedizione dei caschi da parte del priore della Basilica. Alle 10.45 partenza della parata verso la parrocchia di San Girolamo dove si effettuerà una sosta per salutare i bambini e portare loro dei piccoli doni. Alle 11.30 la sfilata si muove verso il quartiere San Pio e la parrocchia della Natività dove ad attendere le Befane ci saranno gruppi di giovani e bambini. Alle 12.30 ripartenza in direzione di Bari percorrendo via Napoli, il lungomare, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele per raggiungere largo Giannella, dove i partecipanti si fermeranno per i saluti. Alle 13 scioglimento della parata.