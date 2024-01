Bellavista chiuso per lavori, società di pallavolo resta senza campo: "Alle scuole diciamo: aprite le vostre palestre"

Dall'inizio di gennaio, le porte della palestra del campo Bellavista, al quartiere Japigia, restano serrate. La struttura è stata chiusa in attesa di lavori di ristrutturazione, costringendo l'Asd Tris, la società di pallavolo femminile che utilizzava la palestra, a spostarsi altrove per le proprie attività.

La comunicazione della chiusura era giunta a inizio dicembre. "La Fidal ha partecipato a un bando di Sport e Salute, accedendo a un finanziamento per effettuare lavori di rifacimento della palestra", spiegano dalla società. "Sapevamo bene che la struttura aveva bisogno di interventi di manutenzione. Noi stessi, da almeno dieci anni, lo avevamo segnalato al Comune, ma senza esito. Ora, tra procedure di gara e lavori, sarà già una fortuna riuscire a rientrare nell'impianto per ottobre o novembre".

E così, trovare un'altra struttura in cui poter proseguire con allenamenti e partite è diventato più che mai necessario. Era state le stesse atlete (attualmente la società conta circa 150 tesserate, bambine e ragazze dagli 11 ai 22 anni) nelle scorse settimane, a lanciare un appello attraverso un video postato sui social. Ma la ricerca di una nuova 'casa' per l'Asd Tris si è rivelata tutt'altro che facile. "Attualmente - spiegano dalla società - ci dividiamo tra il palazzetto di Carbonara, la cui società ci ha offerto la possibilità di utilizzare l'impianto negli orari ancora liberi, e la scuola media Zingarelli, dove però, dati gli spazi, possiamo svolgere solo allenamenti". Di fatto, la società è stata costretta a rivedere le attività in programma: "A Carbonara riusciamo a giocare le partite di Prima divisione e a fare un allenamento. Concluderemo la fase dell'under 18, dove abbiamo ottenuto l'inversione di campo dalle squadre che avremmo dovuto ospitare, poi non faremo altri campionati, se non quelli CSEN. Senza contare i maggiori costi che stiamo sostenendo".

Uno dei problemi principali, nella ricerca di una nuova struttura, riguarda l'indisponibilità di molte scuole a concedere l'utilizzo delle proprie palestre. "Lo riteniamo assurdo, eppure è una questione che si trascina da anni - dicono dalla Asd Tris - Ci sono molti dirigenti scolastici che non concedono gli spazi alle società sportive, magari per il timore di subire danni. Ma noi non roviniamo niente, e il nostro appello è proprio questo, rivolto innanzitutto alle scuole: aprite le vostre palestre a chi pratica sport".