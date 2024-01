Letture a domicilio e 'cassette del libro soccorso', così a Rutigliano la biblioteca diventa mobile: "Sempre più aperta alla comunità"

Associazioni, scuole, librerie: tredici realtà del territorio in rete per rendere la biblioteca comunale uno spazio sempre più accogliente e inclusivo, luogo di aggregazione per l'intera comunità. Accade a Rutigliano, con il progetto 'VolontariaMente in biblioteca', tra i vincitori di un bando di Fondazione con il Sud.

"L'idea dalla quale siamo partiti - spiega Romana Antonelli, referente del progetto che vede come capofila l'Associazione Protezione civile di Rutigliano - era quella di far uscire la biblioteca dalla logica delle aule-studio, per renderla un posto in cui le persone possono incontrarsi, scambiarsi informazioni, fare un percorso comune".

Il progetto, che avrà una durata di 24 mesi, vedrà innanzitutto un'estensione degli orari di apertura della biblioteca, che resterà fruibile anche durante la pausa pranzo. E' previsto anche un allestimento degli spazi esterni, con il posizionamento di gazebo nei due atri della biblioteca per offrire nuovi spazi dedicati alla lettura. A creare il logo dello stesso progetto saranno i ragazzi di uno degli istituti partecipanti, l'IISS Alpi-Montale, mentre alcune delle associazioni organizzeranno corsi di diverso tipo per attrarre un'utenza sempre più diversificata. "Come Associazione Protezione civile offriremo corsi di Blsd e di gestione dell'emergenza, mentre ad esempio l'associazione Gocce di Luna, che è stata partner fondamentale anche in fase di elaborazione del nostro progetto, organizzerà corsi come quello 'Nati per leggere' e letture ad alta voce, che si rivolgono a neogenitori". La stessa associazione, inoltre, sempre in un'ottica di promozione della lettura sin dalla primissima infanzia, donerà per ogni nuovo nato libri e tessera della biblioteca. Tra le altre attività in programma, anche incontri con gli autori e 'spritz culturali', da organizzare in collaborazione con le librerie che hanno aderito al progetto. Nel percorso proposto, un'attenzione particolare è riservata anche all'inclusività. "Abbiamo in programma dei corsi, aperti a tutti - spiega ancora Antonelli - per avvicinarsi sia al linguaggio Braille che alla Lingua dei segni, oltre all'acquisto di libri e materiali in Braille per persone non vedenti e ipovedenti".

Ma la biblioteca, oltre a diventare luogo inclusivo e accogliente, si proietta anche verso l'esterno, uscendo dai suoi spazi fisici per diventare 'mobile' e incontrare la comunità. Così, ecco l'idea delle 'cassette di libro soccorso', di cui dotare le ambulanze utilizzate dall'associazione Protezione civile Rutigliano per il trasporto secondario. "Quando effettuiamo il trasporto di pazienti che devono spostarsi per delle visite o per tornare a casa dopo un ricovero - racconta Antonelli - ci capita di chiacchierare, di cercare un modo per rendere meno pesante il loro viaggio. Così, con queste piccole biblioteche mobili, il paziente potrà chiederci un libro da leggere, o, qualora non sia autosufficiente, chiedere a noi di leggere qualcosa". Nella stessa direzione si muove il servizio della 'lettura a domicilio': "Per chi abbia voglia di leggere e magari non sia in grado di farlo da solo, come volontari ci offriremo di organizzare sessioni di lettura, portando i libri a casa dell'utente che ne fa richiesta".

Le prime iniziative sono già pronte a partire: "Se per corsi e incontri ci vorrà necessariamente più tempo, con le attività della biblioteca mobile potremo cominciare subito. Eravamo in attesa degli esiti di questo bando e siamo davvero molto felici, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti e non vediamo l'ora di entrare in azione", conclude Antonelli.