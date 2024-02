Biblioteche in ospedale e letture in corsia per i bimbi ricoverati: "Così anche un libro diventa aiuto nelle cure"

Si spostano tra le corsie con il loro piccolo trolley pieno di libri, pronti a proporre ai bimbi ricoverati un volume da leggere insieme, o da ascoltare. Così, i volontari dell'associazione Libri su misura portano la lettura nelle stanze dell'ospedale Giovanni XXIII, dell'Oncoematologia pediatrica del Policlinico, della Pediatria del San Paolo. Sempre "in punta di piedi", dice Lia Marcario, presidente dell'associazione, perché entrare nei reparti, nella quotidianità di chi sta attraversando un momento di sofferenza o di difficoltà, è compito delicato, anche quando l'obiettivo è quello di regalare un po' di leggerezza, avvicinando i piccoli degenti all'incontro con i libri.

Un impegno che nasce da lontano, dall'intuizione della fondatrice di Libri su misura, Silvia Barile, docente di letteratura greca e latina, che nel 2002 dà vita all'associazione con l'intento di portare i libri nei reparti di Pediatria degli ospedali, promuovendo la lettura non solo come strumento di conoscenza, ma anche di svago e di divertimento. Nel 2009, grazie a un progetto pilota, l'idea prende forma in un piccolo spazio dell'ospedale San Paolo, per arrivare poi, nel 2010, all'inaugurazione della Biblioteca pediatrica 'Le Quattro Stagioni', all'interno del reparto di Oncoematologia pediatrica nel Policlinico di Bari. Sede principale delle attività di Libri su Misura, la biblioteca ospita oltre 3mila volumi catalogati, cui si aggiungono gli altri libri custoditi nel piccolo spazio curato dall'associazione all'interno del Giovanni XXIII. Dal 2011, la biblioteca, grazie a un protocollo con Uniba, ospita studenti di Scienze dell'Educazione impegnati nelle attività di tirocinio. E' anche sede di svolgimento del Servizio civile e ha attivato progetti di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) con alcuni istituti superiori baresi.

Oggi la professoressa Barile non c'è più, portata via da un male incurabile nel 2013, ma la missione di Libri su misura non è mai venuta meno, affidata all'impegno di volontari e volontarie dell'associazione. "Ciò che ci accomuna - racconta Lia Marcario - è l'amore per lettura e l'essere persone che hanno deciso di donare una parte del proprio tempo agli altri. Leggere per qualcun altro significa innanzitutto conoscere quel libro, averlo fatto proprio, essere in grado di capire per chi va bene. Ed è questo che facciamo quando incontriamo i bambini". Un incontro che attraverso la lettura diventa "un ausilio terapeutico", in grado di regalare un momento di leggerezza e di "evasione costruttiva", che possa appassionare e coinvolgere i bambini, lasciando in loro "anche il desiderio di continuare a leggere". "Perché la cura - aggiunge Marcario - non è solo quella intesa come medicina, che certo è fondamentale ed è la cosa primaria. Ma è anche l'aver cura dell'altro, mostrare un'attenzione che potrà farlo stare bene". E spesso la 'carezza' dei volontari, la loro presenza, diventa un dono non solo per i bimbi, ma anche per i genitori: "Quando entriamo in una stanza, è bello vedere il bambino che mette da parte un tablet, o che smette di guardare la tv, per lasciarsi trascinare da una lettura. Ma ci sono anche tante mamme e papà che partecipano attivamente alle nostre attività, o che scelgono di aprirsi con noi, di raccontarci quello che stanno vivendo. Sono momenti importanti, che arricchiscono anche noi volontari".

Da circa un anno e mezzo, l'associazione Libri su Misura è presente anche nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari, dove cura uno spazio di lettura creato nell'ambito della rete 'Bari social book', in collaborazione con l'assessorato al Welfare. "Era un progetto che stava molto a cuore a Silvia - ricorda Marcario - Il compito dei nostri volontari lì è ancora più delicato, ma è uno spazio che sta funzionando molto bene. Abbiamo libri specifici per bambini da zero mesi a un anno, cerchiamo di coinvolgere i neogenitori e di accompagnarli alla lettura ad alta voce, che è qualcosa da cui i bambini traggono molto beneficio".

Ma nel futuro di Libri su misura ci sono in programma anche altre attività. Sabato prossimo, 10 febbraio, in occasione dei 15 anni dalla nascita delle Biblioteche pediatriche, l'associazione ha organizzato un pomeriggio di letture animate presso la ludoteca del Giovanni XXIII, in collaborazione con l'associazione Puntoeacapo. Nel corso dell'appuntamento, i bambini potranno partecipare a un laboratorio decorando la prima 'casetta dei libri', che potrà essere utilizzata per il prestito di libri: "E' un servizio che vorremmo attivare - dice Marcario - ci stiamo lavorando e questo contenitore consentirà alle famiglie che lasciano l'ospedale di depositare i volumi ricevuti in prestito". L'incontro di sabato prossimo sarà anche l'occasione per ricordare la figura che ha dato vita alla lunga avventura di Libri su Misura: "Ricorderemo Silvia, come facciamo ogni anno - racconta Marcario - Nelle nostre attività, cercando di crescere e migliorare, teniamo sempre presente il suo insegnamento, concentrato in una sua frase che riportiamo spesso: 'La biblioteca, ovunque essa sia, fa un po' casa. Il saper-leggere, come il saper-scrivere, è un sapere che rende liberi, forti e sani'. Ecco io credo che sia importante, oggi più che mai, trasmettere e tenere vivo questo concetto".