Le star del cinema in arrivo a Bari: il film 'Scordato' di Rocco Papaleo aprirà il Bifest 2023

Sarà il nuovo film di Rocco Papaleo, intitolato 'Scordato', ad aprire la sezione competitiva ItaliaFilmFest della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro Piccinni di Bari. La pellicola, scritta, diretta ed interpretata dall'attore lucano, vede la partecipazione della cantante Giorgia e di Simone Corbisiero.

Il film, secondo quanto riporta l'Ansa, sarà proiettato al festival in anteprima assoluta e uscirà nei cinema il 13 aprile distribuito da Vision Distribution. 'Scordato' segna il ritorno alla regia di Papaleo dopo le esperienze di 'Basilicata coast to coast', 'Una piccola impresa meridionale' e 'Onda su onda'. Il nuovo lavoro che sarà presentato durante la manifestazione cinematografica barese è stato girato in Basilicata fra i comuni di Lauria e Maratea, con una breve sosta a Salerno.

La pellicola racconta la vita di Orlando, un accordatore di pianoforti alle prese con i dolori alla schiena che lo tormentano. L'affascinante fisioterapista Olga gli diagnosticherà una 'contrattura emotiva' e gli chiederà una sua foto da giovane per aiutarlo a risolvere i suoi problemi psicofisici. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e ripercorrere gli eventi della sua esistenza.