Elodie premiata al Bif&st, attrice rivelazione nel film 'Ti mangio il cuore': "Emozionata. Vorrei ritagliare tempo per il cinema"

Dopo la masterclass mattutina di Luigi Lo Cascio, al Bif&st riflettori puntati su Elodie. In un teatro Petruzzelli gremito, l'artista ha ricevuto questo pomeriggio il premio 'Silvana Mangano' come attrice rivelazione nel film del regista pugliese Pippo Mezzapesa, 'Ti mangio il cuore'.

"Sono emozionata e non me lo aspettavo", ha detto l'artista, le cui parole sono riportate dall'Ansa. "E' incredibile, la vita ti regala grandi sorprese". Rispondendo alle domande dei giornalisti, la cantante ha risposto di dare priorità alla musica, aggiungendo anche di voler "ritagliare del tempo" per il cinema, "è veramente una cosa speciale". Elodie ha raccontato di conoscere bene la Puglia, "ci ho lavorato tanto, in Salento. E' una terra che amo particolarmente".

"Elodie è stata una scelta istintiva, l'ho associata al personaggio che avrebbe dovuto interpretare perché è una donna di grande forza ma anche sensibilità", ha detto, come riporta l'Ansa, il regista Mezzapesa, rifendosi al suo ruolo nel film. "Lei ha avuto il grande merito di accettare con coraggio la sfida e di affrontarla con enorme umiltà e grande senso del lavoro".

(In foto: un momento della premiazione © Francesca Polito)