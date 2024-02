Torna il Fuori Bif&st: eventi e appuntamenti per diffondere l'atmosfera del festival del cinema tra le vie di Bari

Un bando per gli operatori commerciali e culturali cittadini con cui partecipare attraverso eventi al cartellone del Fuori Bif&st, il programma di appuntamenti collaterali al Bari International Film&Tv Festival in programma nel capoluogo pugliese dal 16 al 23 marzo prossimi.

“Proseguiamo con questa idea del Fuori Bif&st - commenta l’assessora cittadina allo Sviluppo economico Carla Palone - nata come una scommessa, che in due anni è riuscita a coinvolgere decine di operatori commerciali nella scelta di mettersi in gioco per animare le strade e le piazze della città negli otto giorni del festival, a riprova di come gli attori della città possano contribuire a far vivere la magia del cinema anche in luoghi diversi da quelli tradizionalmente dedicati alla cultura”.

“Il Fuori Bif&st testimonia il forte legame che esiste tra la città e il suo festival - sottolinea l’assessora comunale alle Culture e Turismo Ines Pierucci -, e credo che anche quest’anno le proposte sapranno stupirci per la creatività e la capacità di richiamare un pubblico di appassionati e curiosi. Gli operatori culturali e i gestori delle sale cinematografiche, fortemente colpiti dalla pandemia, rappresentano l’anima dell’offerta culturale cittadina, e il loro contributo, anche quest’anno è in occasione del Bif&St, sarà determinante per rendere Bari ancora più attrattiva nelle giornate del festival”.

Gli eventi proposti potranno riguardare, a titolo esemplificativo, esposizioni, incontri, lectio, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre, purché con tema e riferimenti al mondo del cinema, e dovranno essere organizzati in autonomia dagli operatori, con l’utilizzo di spazi e mezzi propri, provvedendo alle necessarie autorizzazioni. Non è previsto alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale. Tutte le attività proponenti saranno poi contattate dagli uffici comunali per definire contenuti e modalità delle attività al fine di stilare un programma condiviso.