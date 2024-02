Eventi e appuntamenti per il 'Fuori Bifest' a Bari, fino al 25 febbraio la call aperta a negozi e operatori culturali

Resteranno aperte fino a domenica 25 febbraio le due call promosse dal Comune di Bari e rivolte agli operatori commerciali e culturali della città interessati a organizzare eventi a tema cinematografico all’interno delle proprie attività durante la XV edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 16 al 23 marzo prossimi.Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Comune organizza il cartellone del Fuori Bif&st grazie al coinvolgimento degli operatori della città, invitati a organizzare eventi a carattere cinematografico per animare le strade e le piazze, i cinema, gli spazi culturali e i negozi cittadini in concomitanza con il festival.

Gli eventi proposti potranno riguardare, a titolo esemplificativo, esposizioni, incontri, lectio, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre, purché con tema e riferimenti al mondo del cinema, e dovranno essere organizzati in autonomia dagli operatori, con l’utilizzo di spazi e mezzi propri, provvedendo alle necessarie autorizzazioni. Non è previsto alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale. Tutte le attività proponenti saranno poi contattate dagli uffici comunali per definire contenuti e modalità delle attività al fine di stilare un programma condiviso. Il Comune di Bari, l’Apulia Film Commission e il Bif&st si impegneranno a comunicare il programma del Fuori Bif&st attraverso i propri canali istituzionali.