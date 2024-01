Bif&st 2024, annunciati i premi per il cinema italiano: riconoscimenti per Cortellesi e Garrone 

Il Bif&st si prepara all'edizione 2024. La manifestazione dedicata al cinema, promossa dalla Regione Puglia e prodotta dalla Fondazione Apulia Film Commission con la direzione artistica di Felice Laudadio, si svolgerà dal 16 al 23 marzo.

Sono stati intanto già annunciati i riconoscimenti conferiti dalla commisione critici del Bif&st ai film italiani della più recente produzione. Il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore andrà a Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per 'C’è ancora domani' di Paola Cortellesi, insignita a sua volta del Premio Ettore Scola per la regista rivelazione.

Il premio Monicelli per il miglior regista è stato assegnato a Matteo Garrone per 'Io Capitano: a Garrone verrà conferito anche il 'Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence'.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati, il premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista ad Alba Rohrwacher per 'Mi fanno male i capelli' di Roberta Torre, e il Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per l'interpreazione in 'Comandante' di Edoardo De Angelis.