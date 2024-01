Matteo Garrone ospite al Bif&st 2024: riceverà i premi Fellini e Monicelli

Dagli Oscar al Bif&st di Bari. Matteo Garrone, scelto per la cinquina finale della Notte degli Oscar del 10 marzo con Io Capitano, sarà protagonista della serata inaugurale del festival del cinema di Bari, in programma il 16 marzo. Nel corso della cerimonia al Teatro Petruzzelli, il regista riceverà il premio Mario Monicelli per la miglior regia e il Federico Fellini Award for Cinematic Excellence, annunciati la scorsa settimana. Esprime "grande soddisfazione" per la nomination il direttore artistico del Bif&st, Felice Laudadio.

Per la sezione Panorama internazionale del Bif&st, in programma ogni pomeriggio al Petruzzelli, la giuria sarà composta dai critici cinematografici Maurizio Porro (presidente), Fabio Ferzetti e Federico Pontiggia, dalla produttrice Elisabetta Olmi e dall'attrice Iris Peynado. La produttrice Donatello Palermo sarà la presidente della giuria del pubblico della sezione ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano, programmata al Teatro Piccinni, composta da 24 spettatori che verranno a breve selezionati.