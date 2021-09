Helen Mirren incanta al Bif&st e a sorpresa spunta Checco Zalone: "Compravo i panzerotti e sono passato a salutarti"

Serata scintillante, ieri, al teatro Petruzzelli, per il Bif&st 2021 con l'attrice premio Oscar Helen Mirren che, sul palco, ha ricevuto, a sorpresa, la visita di Checco Zalone, suo compagno di avventure nel video girato la scorsa primavera per la canzone 'La vacinada'.

Un momento memorabile, sul palco del Petruzzelli, tra battute e gag improvvisate, come quella del tacco della scarpa di Mirren, incastrato sul palco del teatro: "Già la prima ca..., si è ficcato il tacco di 12mila euro di scarpa, la prima figura di ..." ha ironizzato Zalone. Mirren ha ricevuto, nel corso della serata, il premio "Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence" assieme al marito Taylor Hackford. Sul palco anche il direttore artistico del festival, felice Laudadio e il governatore Michele Emiliano

Improvvisamente, mentre il regista Paolo Virzì consegnava i riconoscimenti, è entrato Zalone tra lo stupore di tutti, esordendo così: "Sono andato a comprare un panzerotto e poi sono passato a salutare Helen".

E lì una battuta dietro l'altra ma anche attestati di stima dal comico e regista barese verso l'attrice inglese che da anni vive ormai in Puglia, nel Leccese: "Sono contentissimo di averti dato la possibilità di lavorare con me. Questo è anche un premio all'amore autentico che Helen ha per la nostra terra".