Stalli per il bikesharing 'invadenti', la segnalazione da Pane e Pomodoro: "Come faranno le carrozzine?"

Stalli per il bikesharing un po' troppo...invadenti: è la segnalazione di un lettore, a BariToday, che ha scattato alcune foto alle nuove aree parcheggio per il servizio di noleggio bici che partirà nelle prossime settimane nella città di Bari, all'altezza del lungomare di Pane e Pomodoro.

Nella foto si notano gli stalli che occupano gran parte della passeggiata pedonale, proprio a pochi passi dalla pensilina per l'attesa degli autobus: "È mai possibile che con tutto lo spazio a disposizione sul marciapiedi - si chiede il lettore - dove c'è anche il parcheggio motocicli, abbiano drasticamente ridotto lo spazio per il passaggio con carrozzine? A ridosso della fermata del bus...".

Nei giorni scorsi, in città, erano state avviate le procedure per la realizzazione degli stalli, con la delimitazione di numerose aree, come nel quartiere Libertà, ma senza situazioni particolari di potenziale disagio per i passanti.