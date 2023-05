Bike sharing a Bari, nei primi cento giorni del servizio oltre 12mila utenti registrati e quasi settemila abbonamenti

12.238 utenti registrati, di cui 795 attivi nell'ultima settimana, e 6884 abbonamenti. Sono alcuni dei numeri relativi al bike sharing a Bari, a poco più di 100 giorni dall'attivazione del servizio affidato dal Comune alla Vaimoo srl.

Nel dettaglio, sono stati 5072 i bikepass h24 sottoscritti, 966 i pass annuali, 458 quelli mensili e 388 i settimanali. I noleggi totali sono stati pari a 29.474, per un totale di 82.643 km percorsi, corrispondenti a oltre 12 tonnellate di Co2 risparmiata (secondo un calcolo, spiega il Comune, basato sui dati dell’ISPRA,istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito all’emissione media di Co2 di una city car - cosiddetta small - ad alimentazione benzina Euro 6 (150,24 gr/km totale)).

“Questi dati ci restituiscono il valore della scelta e del lavoro realizzato in questi anni - commenta il sindaco Decaro - ma soprattutto ci dicono che i baresi apprezzano il servizio di bike sharing e lo utilizzano secondo le loro esigenze specifiche. Certamente quella di oggi è una città più consapevole e attenta alle tematiche ambientali e alle opportunità che i servizi di mobilità sostenibile possono offrire, sia in termini di risparmio di tempo sia in termini di costi. Ora dobbiamo continuare a lavorare sulle infrastrutture ciclabili per favorire gli spostamenti in sicurezza e incentivare sempre più le persone a spostarsi sulle due ruote in città, che sia nel tempo libero o per gli impegni quotidiani”.