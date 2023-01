Si avvicina il nuovo servizio di bikesharing a Bari: al Libertà spuntano i primi 'parcheggi' per le bici

Proseguono, in città, i lavori per la realizzazione delle postazioni del nuovo servizio di bikesharing a Bari, che consentirà il noleggio di biciclette per muoversi in modo rapido e sostenibile.

Nel quartiere Libertà, nelle vicinanze del mercato di corso Mazzini, sono comparsi i primi 'parcheggi' per i mezzi, con tanto di chiara scritta sull'asfalto. Il servizio sarà gestito da una società privata (la Vaimoo Srl) in abbinamento ai pannelli pubblicitari. Previste 200 biciclette per la fase iniziale, tra cui 100 mezzi tradizionali e 100 e-bike, con stalli disposti in numerosi quartieri del capoluogo pugliese. Successivamente il servizio si espanderà con altre centinaia di bici.