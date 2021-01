Dall'aeroporto di Bari transitate 325 tonnellate di dispositivi sanitari: l'Agenzia Dogane attiva nella prevenzione della pandemia

Cento operazioni svolte, 325 tonnellate di forniture medico sanitarie, per un totale di oltre 3,5 milioni di prodotti: sono i numeri che raccontano l'apporto dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attiva all'aeroporto di Bari. Tra i materiali importati dalla Protezione civile pugliese e arrivati al 'Karol Wojtyla' ci sono tute, mascherine chirurgiche, guanti protettivi, camici chirurgici, copriscarpe e accessori vari, "ai quali vanno aggiunti 30 ventilatori polmonari e tutto l’occorrente per l’allestimento di una intera linea di produzione di mascherine di proprietà della Regione Puglia" spiegano in una nota.

Inoltre, nonostante la pandemia abbia comportato una riduzione del traffico passeggeri con punte fino al 95% in meno rispetto all’anno precedente, i funzionari dell'Adm operanti nello scalo aeroportuale del capoluogo pugliese hanno comunque assicurato la regolare attività di presidio dei confini, "intercettando, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza, centinaia di tentativi di illeciti in particolare nel contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, per un totale di circa 900 mila euro rinvenuti nei bagagli al seguito dei passeggeri" concludono in una nota.