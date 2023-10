Va in 'pensione' Billo, uno dei cani bagnino di Pane e Pomodoro: "Otto anni al servizio dei baresi"

Il labrador Billo va 'in pensione'. Tra i cani bagnino della Scuola Cani Salvataggio Nautico, è stato per anni una presenza fissa, durante il periodo estivo, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

"Dopo ben 8 anni di onorato servizio a favore della cittadinanza barese, dopo aver effettuato due salvataggi in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell'ambito dell'attività volontaria e integrativa al servizio di salvataggio in mare del Comune di Bari, il nostro amato Billo, labrador chocolate, è ufficialmente in pensione", annuncia Donato Castellano, presidente della Scsn.

Con il suo conduttore e padrone, Fabrizio Stea, Billo ha formato un binomio di salvataggio in mare "eccezionale", "come tutti i nostri binomi - aggiunge Castellano - formati da persone belle, competenti e professionali". "La formazione - prosegue Castellano - è un punto di forza della nostra associazione, i volontari sono costantemente formati, perché salvare delle vite umane in mare non è semplice e non puoi improvvisare nulla.

Per Billo, l'estate appena trascorsa è stata l'ultima da operativo: adesso farà il cane 'di casa', coccolato dalla sua famiglia umana. Una stagione estiva che ha visto la Scsn impegnata sulle spiagge del Consorzio di Rosa Marina, tutte le domeniche di luglio e di agosto a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti. Accanto a Billo, gli altri volontari dell'associazione e la sua amica operativa Gioia con Giuseppe, altro labrador crema di 4 anni.

Ieri per Billo e Fabrizio è stata una serata speciale. In occasione del 26° premio CSEN (cui l'associazione è affiliata da 12 anni), tenutosi presso lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari, il cane bagnino e il suo conduttore hanno ricevuto una targa al merito dal presidente provinciale Massimo Marzullo: "Una emozione unica - commenta Castellano - perché è il giusto riconoscimento, ricevuto in un contesto importante e in una location unica. Bari dice "Grazie" all'Unità Cinofila, grazie per quello che hanno fatto e per aver diffuso correttamente la cultura cinofila a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di incontrarli".

Intanto l'associazione ha ripreso le attività di addestramento sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove è presente ogni domenica per formare i nuovi binomi per il salvataggio in mare. Domani invece, 22 ottobre, l'associazione sarà impegnata in un servizio di salvataggio in mare presso il Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci in una gara di Triathlon Olimpico no-Draft. Per informazioni sul percorso addestrativo è possibile chiamare il numero 3293173050 o inviare una mail a salvataggio.nautico@libero.it.