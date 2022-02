Dimessa la bimba di 5 anni azzannata da un pitbull. Un disegno colorato per ringraziare i medici dopo l'operazione all'orecchio

Sta meglio la bambina di 5 anni azzannata al volto sabato scorso da un pitbull a Bari. La piccola, ricoverata nel reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico, è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione dell'orecchio. Ieri è stata dimessa ed è tornata a casa: per lei vi sarà per qualche tempo un controllo settimanale da parte dei medici dell'ospedale barese.

La bambina, prima di andar via, ha voluto donare un bel disegno per ringraziare l'équipe che l'ha curata. Pastelli colorati per raffigurare, con camice, divisa e cuffietta, la dottoressa Florinda Gargiuoli e il professor Giuseppe Giudice.