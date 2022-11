Scarpette e coperte di lana per i piccoli del Policlinico di Bari: si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità

Scarpette, cappellini, porta ciuccio e copertina in maglia realizzate e donate dalle associazioni 'I folletti laboriosi' e 'Cuore di Maglia' per i piccolissimi del Policlinico di Bari. Un'iniziativa per la Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra il 17 novembre e che vede il colore viola come simbolo dei tanti bambini nati prima del termine consueto di gestazione.

Si calcola che nel mondo un bambino su 10 nasca pretermine. La Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari, diretta dal professor Nicola Laforgia, si è tinta, come ogni anno di viola per questa giornata.