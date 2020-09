I bimbi baresi ripuliscono il giardino di piazza Balenzano: "Cartacce e giostre rotte. Sindaco, aiutaci a risistemarlo"

"Caro sindaco Decaro, siamo dei bambini che abitano nel quartiere Madonnella e vogliamo raccontarti cosa abbiamo fatto questa mattina durante il nostro campo estivo": i piccoli frequentano le attivitià di MicroMacro e, con l'aiuto delle loro educatrici, hanno ripulito il giardinetto ai piazza Balenzano, pieno di cartacce e rifiuti.

Una bella iniziativa, realizzata anche grazie al contributo di RetakeBari che ha prestato alcune attrezzature. Dai piccoli un messaggio per chiedere di riqualificare il giardinetto: "Come ogni mattina lo abbiamo trovato tanto sporco: carte, bottiglie e spazzatura. E in più i giochi erano anche rotti - spiegano i bimbi -. Abbiamo deciso allora di pulirlo noi. Anche se siamo piccoli, siamo stati fortissimi: con le pinze abbiamo raccolto tante cartacce e abbiamo lasciato dei messaggi a tutti quelli che sporcano. Noi li abbiamo avvisati "Ragazzi, così facciamo male al pianeta!".

"A questo parco e ai suoi grandi alberi vogliamo molto bene: è tanto prezioso, perché è l'unico posto del quartiere dove possiamo giocare. Allora per difenderlo dagli sporcaccioni abbiamo lasciato qui i nostri magici folletti protettori biodegradabili fatti di verdura! Caro sindaco, noi ci siamo dati da fare, però bisogna che ci impegniamo un po' tutti... Il parco andrebbe pulito tutti i giorni, i giochi riparati e nuovi ne vanno aggiunti, organizzate feste e attività per far vivere il giardino anche in collaborazione con la vicina scuola che molti di noi frequentano. Ci aiuterai?". La palla ora passa al sindaco.