Confcommercio Bari Laboratori Analisi: "Consiglio regionale abolisce divieto direzione sanitaria per medici e biologi ultrasettantenni"

Con grande soddisfazione, Cosimo De Angelis, Presidente Provinciale della Confcommercio Sezione Laboratori Analisi, annuncia una significativa svolta per il settore sanitario pugliese. Il Consiglio Regionale Pugliese ha votato all'unanimità l'emendamento presentato dal Presidente della Commissione Sanità Mauro Vizzino e dal consigliere Marco Galante, che elimina il divieto per il personale medico e biologo ultrasettantenne di ricoprire ruoli di direzione sanitaria nelle strutture private e accreditate della regione. “Il Consiglio regionale nei giorni scorsi, nella sua totalità, ha legiferato e finalmente eliminato un divieto che, in un momento così particolare, ostacolava le strutture accreditate e convenzionate – spiega di De Angelis. Questa modifica legislativa rappresenta un passo avanti significativo per la sanità pugliese. In un periodo di crescente carenza di specialisti, l'inclusione di medici e biologi ultrasettantenni in posizioni di direzione sanitaria è vista come una soluzione efficace per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari offerti.” La decisione del Consiglio Regionale è stata accolta con entusiasmo dalle strutture sanitarie private e accreditate, che ora possono contare su un maggiore apporto di esperienza e competenza da parte dei professionisti più anziani. Questa mossa non solo risponde alle esigenze immediate del settore, ma contribuisce anche a valorizzare l'importante patrimonio di conoscenze accumulato dai medici e biologi ultrasettantenni nel corso delle loro carriere.