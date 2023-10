Bitonto, Corato e Putignano sono i comuni dell’area metropolitana in cui l'8 ottobre si svolgerà 'Domenica in bici'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bitonto, Corato e Putignano, sono i Comuni che domenica 8 ottobre ospiteranno le nuove tappe di “Domenica in Bici” iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano. Le tappe prevedono i seguenti itinerari: · Bitonto Punto d’incontro ore 09:00 Piscina Comunale. Percorso: di 20 km verso i preziosi ulivi secolari di via Megra, fino a giungere su via Cela. All’ottavo km una sosta e ristoro. Chi vorrà proseguire potrà raggiungere al tredicesimo km masseria Torre di Lerma, piccolo, ma perfetto e suggestivo borgo rurale dopo Palombaio, degustando qui i prodotti tipici delle nostre radici. Iniziativa organizzata in collaborazione con ASD DYNAMIK BIKE. · Corato Punto d’incontro ore 08:30: Piazza Marconi. Percorso di 20 km. Piazza Marconi, Corso Cavour , Piazza Vittorio Emanuele, Via Andria, Via Vecchia Barletta, Contrada Casalicchio Friuli, Contrada Lamadoro, Contrada Santa Chiara, Complanare SP 231, Contrada Sant’Alessio , Strada Esterna Corciumi, Via Andria, Via Gigante. Saranno visitate la Masseria Beltrani, Villa Melodia, Casino Botta, Tratturo Barletta Grumo e la Chiesetta di San Luca. · Putignano Punto d’incontro: ore 09:00 Velostazione c/o stazione FSE Borgo Il gruppo dei partecipanti si dirigerà in via Petruzzi, via Conversano, via Bengasi, Corso Umberto I, via Roma via Femminamorta, per fare rientro alle ore 12:30. Siti da visitare: Chiesetta del Purgatorio – Antiche carrare medioevali. In collaborazione con ASD Ciclistica e ASD TecnoBike. “Domenica in Bici” è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani) e il Gal Nuovo Fior d’Olivi con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio. L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi). I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it.