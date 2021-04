"Sono il sindaco, chiamo per il vaccino a domicilio", ma la telefonata agli anziani è una truffa: allarme a Bitonto

"Le forze dell'ordine stanno indagando e ho pensato che avvisare, con un post su Facebook, potesse essere utile e mettere in guardia specie i più anziani": lo afferma, in un'intervista all'agenzia Dire, il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, invitando i cittadini a non cadere nelle truffe sui vaccini Covid.

Nei giorni scorsi il sindaco ha pubblicato un post sui social in cui spiega che vi sono state recenti segnalazioni di telefonate a pensionati in cui qualcuno si sarebbe spacciato addirittura per il primo cittadino promettendo vaccinazioni a domicilio ed entrando così in casa.

"Vi prego di diffondere questo messaggio - dice - avvisando nonni e genitori in primis: i vaccini vengono effettuati attraverso prenotazione a vostra cura o, nel caso di persone in condizione di fragilità, per tramite del medico curante. Nessuna autorità pubblica vi chiamerà a casa. Fermiamo questo ignobile tentativo di truffa, aggravata dal fatto che utilizzano il mio nome per ottenere la vostra fiducia" sottolinea il primo cittadino.