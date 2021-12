Bitonto festeggia i suoi gemellini 'da record', il grazie del sindaco a mamma Rosanna e papà Luigi: "Un dono per la comunità"

Una targa ricordo per celebrare il lieto evento, e per ringraziare mamma Rosanna e papà Luigi, "per aver donato alla nostra Comunità ed al suo futuro quattro splendidi gemellini". Così il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha reso omaggio alla giovane coppia e ai suoi quattro bambini, venuti alla luce lo scorso 5 ottobre al Policlinico di Bari.

Insieme alla consigliera comunale Valentina Caldara, il primo cittadino ha rinnovato ieri gli auguri a Rosanna e Luigi, che hanno ricevuto la targa naturalmente accompagnati dai loro quattro piccolu: Swami Pia, Syria, Ethan e Oronzo Loris.