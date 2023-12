Bitonto commemora Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia: "Il suo ricordo vive nella lotta a ogni forma di illegalità"

Era la mattina del 30 dicembre 2017: sono passati sei anni dal giorno in cui Anna Rosa Tarantino, 84 anni, rimase uccisa trovandosi coinvolta in uno scontro a fuoco tra clan rivali nel centro storico di Bitonto. Nel pomeriggio, la comunità ha voluto ricordare la donna, vittima innocente di mafia, con una cerimonia in piazza Caduti del Terrorismo. Ad aprire la commemorazione, la deposizione di un omaggio floreale ai piedi della targa, posta su via Porta Robustina a perenne memoria del drammatico evento costato la vita all’anziana donna.

"Sei anni da quel tragico omicidio che sconvolse la nostra comunità - scrive sui suoi canali social il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci - Sei anni dalla morte di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, barbaramente uccisa durante uno scontro a fuoco tra clan rivali. Non abbiamo dimenticato quel 30 dicembre 2017: continuiamo a riviverlo ogni giorno quando, con le piccole e grandi azioni quotidiane, lottiamo per provare a debellare qualsiasi forma di illegalità dal nostro territorio. Il ricordo di Anna Rosa Tarantino è sempre vivo nei nostri cuori e continua ad ispirarci: rendere onore alla sua memoria non è solo necessario, ma indispensabile. Lo dobbiamo alla parte sana della nostra comunità e ai più giovani, che hanno bisogno di esempi giusti e virtuosi".