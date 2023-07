Caldo e blackout a Bari e in provincia: interruzioni di corrente nel Municipio IV. Disagi anche a Valenzano, Adelfia e Capurso

Nottata di disagi nel Municipio IV di Bari e in alcuni centri limitrofi, a causa di blackout diffusi, in una giornata dove le temperature hanno superato anche i 40 gradi. Nel capoluogo, segnalate interruzioni di corrente per alcune ore nel quartiere di Ceglie del Campo.

Disagi più gravi in alcune cittadine alle porte di Bari. Ad Adelfia, scrive il primo cittadino Giuseppe Cosola, circa 5mila utenze sono rimaste al buio ed è stato necessario l'intervento dell'Enel.

Problemi anche a Valenzano che ieri ha vissuto una giornata complicata dopo altri giorni in cui sono stati segnalati distacchi di corrente: "Il grave disservizio, scrive il sindaco Giampaolo Romanazzi, sarebbe stato "causato da un problema serio sulla rete, generato dall'uso intensivo di energia elettrica e dalla persistente ondata di calore degli ultimi giorni. Per segnalare eventuali situazioni di pericolo, legati ad esempio alla necessità di alimentare apparecchiature sanitarie, vi invito a contattare la polizia locale al numero 0804671587, che resterà attivo sino alla chiusura dell'intervento". Segnalate, infine, anche interruzioni di corrente per diverse utenze del comune di Capurso.