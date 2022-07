Blatte a spasso per i quartieri di Bari, Decaro: "L'Aqp ha intensificato la pulizia delle fogne"

"In questi giorni abbiamo chiesto all'Acquedotto pugliese di intensificare le operazioni di deblattizzazione sulla rete fognaria di Bari. Al momento sono a lavoro a pieno regime 4 squadre (3 nelle ore diurne ed una in notturna), che coprono il servizio nei vari quartieri" secondo programma e non solo: lo afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post su Fb in cui fa il punto sulla situazione riguardante blatte e sporcizia fognaria in città

L'AqP, aggiunge Decaro, sta agendo anche dopo "le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza al numero verde (800735735) su eventuali criticità specifiche". Gli addetti dell'Acquedotto sono già intervenuti su corso Cavour ma anche su Madonnella, Ceglie, Carbonara e Bari Vecchia. Nei prossimi giorni si agirà anche a Murat e nel Libertà.

"Allo stesso tempo è importante che ognuno di noi faccia la sua parte - rimarca il sindaco - , ad esempio non lasciando alimenti e residui organici per strada, sanificando i locali di bar e ristoranti, gli scantinati trascurati e rispettando l'ordinanza comunale che impone a tutti i condomini di fare la deblattizzazione dei tronchi di fogna negli spazi privati e di comunicarlo alla Polizia locale".