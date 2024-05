Interventi di deblattizzazione nei condomini: multa di 400 euro per chi non rispetta l'obbligo

Sarà pari a 400 euro l'imprto della misura ridotta della sanzione prevista in caso di mancato intervento di deblattizzazione della rete fognaria nei condomini. Lo ha stabilito la giunta comunale di Bari, approvando la delibera che ridetermina l'importo in continuità con quanto disposto negli anni scorsi.

Con questo provvedimento - spiega una nota di Palazzo di Città - "si conferma l’impegno dell’amministrazione a rendere sempre più efficace l’azione deterrente nei confronti di chi viola l’obbligo di esecuzione degli interventi di deblattizzazione finalizzati a tutelare l’igiene pubblica, specie nel periodo estivo, e a salvaguardare il decoro urbano".

In base alle prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale dello scorso 9 aprile, per gli amministratori dei singoli condomini e dei proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte vige l’obbligo di provvedere almeno due volte l’anno alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, avvalendosi di una ditta specializzata nel settore. Pertanto, al fine di contrastare più efficacemente l’inosservanza dell’ordinanza e di ridurre il rischio di conseguenti criticità di carattere igienico-sanitario e ambientale, si è ritenuto opportuno confermare l’importo, già aumentato da 50 a 400 euro nel 2023, della sanzione ridotta al fine di intervenire in maniera più incisiva in caso di condotte illecite.

Il Comune ricorda, inoltre, che l’ordinanza dello scorso 9 aprile, per quanto riguarda la deblattizzazione, stabilisce una serie di azioni in capo a ciascun soggetto, in base alle rispettive competenze. AQP, in qualità di soggetto gestore della fognatura cittadina nera e a cosiddetto “sistema misto”, comunica preventivamente, di volta in volta, al Comune di Bari, le zone in cui provvederà ad effettuare le attività in oggetto, trasmettendo, a mezzo P.E.C., le mappe contenenti le vie interessate, secondo le priorità indicate dal Comune medesimo, in modo da consentire l’esecuzione di interventi contestuali sulle infrastrutture gestite dal Comune di Bari ed esposte a rischio analogo, in modo tale da evitare la dispersione delle blatte che si intenderebbe colpire; AQP provvederà, altresì, con urgenza, agli interventi di deblattizzazione aggiuntivi sulla rete gestita, circoscrivendoli alle aree più esposte al rischio di proliferazione di blatte. AQP, inoltre, informa periodicamente il Comune di Bari, con apposito report, circa le attività intraprese e da intraprendere per le segnalazioni pervenute dai cittadini ovvero tempestivamente in merito alle segnalazioni che perverranno dal Comune di Bari direttamente o all'indirizzo: ut.ba@pec.aqp.it.

La ripartizione IVOP - Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, per il tramite di operatore specializzato, provvede ad effettuare interventi di lavaggio “a chiamata” delle reti di fognatura bianca di competenza comunale.

La ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene provvede al coordinamento tra le attività (cicli/interventi) eseguite da AQP e quelle di competenza comunale, al fine di garantire una proficua contestualità, informando periodicamente la Direzione generale del Comune di Bari al riguardo.

Il Comando di Polizia locale provvede al controllo dell’esecuzione delle attività (cicli/interventi) che AQP andrà ad effettuare.

Inoltre l’ordinanza indica a tutta la cittadinanza, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo estivo, di: mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati; effettuare un'accurata sigillatura ermetica dei muri attorno ai passaggi delle canalizzazioni di tubi del gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore (UNI 7129-2008), che attualmente prevedono la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi dell'acqua, degli scarichi dell'impianto elettrico per evitare che gli insetti entrino dall'esterno; sigillare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti; porre attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura portati a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati; accertarsi che tutti gli scarichi fognari siano dotati di sifone; non lasciare cibo o residui di cibo in contenitori aperti; non tenere immondizie in recipienti aperti e smaltirle nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico; non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.

A carico degli amministratori dei singoli condominii, invece, è fatto l’obbligo di produrre - su richiesta della Polizia locale o degli ufficiali o agenti della Forza Pubblica o della ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene - certificazione attestante l’avvenuta deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii, rilasciata da operatore economico specializzato nel settore, che attesti l’avvenuto intervento, ovvero l’assenza di colonie di blatte nella rete fognaria condominiale.

Gli stessi amministratori hanno l'obbligo di provvedere almeno due volte durante l'anno solare, nel primo (preferibilmente entro il 31 maggio) e nel secondo (preferibilmente entro il 31 ottobre) semestre, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii, a mezzo operatore economico specializzato nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi necessari per motivi igienico-sanitari. La certificazione attestante l’avvenuta deblattizzazione rilasciata da operatore economico specializzato dovrà essere inviata all'indirizzo noblatta@comune.bari.it entro 15 giorni dall’intervento.