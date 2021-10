In Puglia 143 casi Covid nelle ultime 24 ore: 45 in provincia di Bari. Nessun decesso registrato

Sono 143, su 15.420 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, sulla base del bollettino epidemiologico regionale di oggi, 6 ottobre, è pari allo 0,93% (in discesa rispetto all'1,07% di una settimana fa, mercoledì 29 settembre).

Non si registrano decessi. I nuovi casi sono 45 nel Barese, 6 nella Bat, 22 nel Brindisno e in provincia di Foggia, 30 nel Leccese, 18 in provincia di Taranto.

Cala ancora il numero degli attualmente positivi, oggi 2.499 (60 in meno rispetto a ieri). I guariti salgono a 260.075 (+203) rispetto a ieri. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, nel complesso invariato rispetto a ieri (168). Sono 150 i pazienti nei reparti di area non critica (uno in meno rispetto a ieri), 18 quelli in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

