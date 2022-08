Oltre 12.400 domande per il bonus psicologo in Puglia: "Sempre più un bisogno collettivo"

Oltre 12.400 richieste dalla Puglia (su circa 197mila in tutta Italia) per ottenere il bonus psicologo, lo stanziamento previsto dal Governo per chi ha intrapreso un percorso terapeutico anche a causa dei disagi divuti alla pandemia Covid. Lo riporta l'agenzia Dire.

Il numero di domande, sottolinea Vincenzo Gesualdo, presidente dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia, "conferma un bisogno collettivo al quale dare una risposta urgente affinché non si lasci indietro nessuno". Le domande per la richiesta sono partite lo scorso 25 luglio e in poco più di due settimane, contano 197.564 a livello nazionale.

I fondi inizialmente stanziati erano pari a 10 milioni di euro, sufficienti per una platea approssimativa di 16mila persone così, lo scorso 4 agosto il consiglio del ministri, su proposta del ministro Roberto Speranza, ha stanziato ulteriori 15 milioni di euro. Alla Puglia, sulla prima tranche di 10 milioni, toccavano 657.974 mila euro. "Con l'ulteriore stanziamento i fondi supereranno certamente il milione e mezzo di euro ma un dato ufficiale non è ancora disponibile", evidenziano dall'ordine. "Il bonus è uno strumento, un percorso terapeutico che mira a sostenere quanti hanno sofferto duramente la pandemia - sottolinea Gesualdo - ma è necessario prevedere investimenti nel servizio pubblico dove, ancora oggi, c'è carenza di organico specializzato".

"Le strutture pubbliche vanno incrementate e va allargata la sfera di screening su tutta la popolazione perché - rimarca Gesualdo - il disagio mentale è sottile e sotterraneo e non dobbiamo aspettare che si manifesti nelle sue patologie più estreme e si cronicizzi".