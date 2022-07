Borse di studio universitarie per gli studenti con basso reddito: la Regione approva il bando Adisu 2022/23

Un investimento di 78.300.000 euro, dedicato agli studenti meritevoli di ricevere un sostegno economico per il loro percorso formativo nelle Università, nelle Accademie di Belle Arti o nei Conservatori presenti sul territorio regionale. La Giunta pugliese ha approvato i criteri per l'erogazione da parte di Adisu Puglia, l'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, delle borse di studio 'Benefici e Servizi' per l'anno accademico 2022/23. La misura permetterà agli studenti provenienti da famiglie a basso reddito di ricevere il servizio residenziale e di ristorazione, oltre ad una quota in denaro.

"Anche per il prossimo anno accademico abbiamo garantito la copertura del 100% degli aventi diritto, tutti gli studenti con i requisiti previsti nel bando riceveranno la borsa di studio Adisu - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo - È un risultato che ci inorgoglisce molto, sono pochissime le regioni in Italia che hanno questa copertura. Grazie alle risorse disponibili nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in attuazione di una circolare del Ministero dell’Università e Ricerca, aumenteremo gli importi minimi delle borse di studio per tutto il periodo di riferimento del Pnrr 2021-2026".

Nei prossimi giorni sarà siglato l'accordo triennale tra Regione ed Adisu Puglia per avviare le attività previste nel bando. I destinatari dell’intervento sono gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito iscritti presso gli atenei universitari, i conservatori musicali o le accademie di Belle Arti della Puglia per l’Anno Accademico 2022/2023. In particolare, e borse di studio Adisu potranno essere richieste da coloro che frequentano:

• un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;

• un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall’Università

• una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al D.lgs. n. 368/1999;

• i corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha disposto, inoltre, un incremento delle borse di studio per il periodo di riferimento del Pnrr (2021-2026) che sarà in misura ancora maggiore per gli studenti fuori sede, anche al fine di tenere conto della loro condizione particolarmente disagiata.