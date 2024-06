L'Università di Bari sempre più aperta al mondo: 25 borse di studio per studenti internazionali

L’Università di Bari Aldo Moro offre 25 borse di studio per studenti internazionali che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea triennali magistrali e a ciclo unico nell'anno accademico 2024/25, con esonero totale dal contributo onnicomprensivo delle tasse universitarie.

Per tale intervento è disponibile un Fondo di complessivi 250mila euro a valere sui fondi della programmazione triennale 2021-2023 e, in ogni caso, fino alla concorrenza delle risorse economiche complessivamente stanziate. Le annualità di borse di studio sono riservate agli studenti che si immatricoleranno per la prima volta nell’anno accademico 2024/2025 in qualità di studenti a tempo pieno ai Corsi di studio attivati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per studenti internazionali si intendono tutti gli studenti internazionali residenti all’estero (esclusi i cittadini italiani) che hanno conseguito il titolo di studio idoneo per l'accesso al corso di studio prescelto in una istituzione scolastica o accademica estera. Per immatricolazione si intende l‘iscrizione al primo anno ai corsi di studio di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico. Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi e i trasferimenti. L’Università riconosce una quota forfettaria pari a 10mila euro (al lordo degli oneri a carico del beneficiario) per ciascuna annualità e fino ad un massimo di tre annualità. A ciascuno studente titolare della borsa di studio è garantito l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie per ogni anno di iscrizione in corso alla laurea triennale o magistrale prescelta (esclusa la tassa regionale e l’imposta di bollo).

