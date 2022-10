Un nuovo bosco sociale per il quartiere Loseto, assegnati i lavori: in arrivo un centinaio di nuovi alberi

Loseto avrà un bosco sociale. Il Comune di Bari ha individuato la ditta che si occuperà della realizzazione della grande area verde nelle vicinanze della parrocchia del Salvatore. Il progetto da 370mila euro, affidato all'impresa Green Works, consentirà di riconnettere l'abitato della zona nuova con il paesaggio della Lama Picone.

L'intervento interesserà una superficie di circa 5 ettari, alla quale si aggiungerà un ettaro in cui vi saranno lavori di deimpermeabilizzazione del suolo eliminando aree asfaltate destinate a parcheggio, da sostituire con superfici drenanti. Il bosco, oltre a migliorare la biodiversità della zona, sarà uno spazio in più dedicato al tempo libero e alla socializzazione. L'intervento, salvo intoppi, sarà completato entro 24 mesi e prevederà la piantumazione di un centinaio di arbusti autoctoni che non interferiranno con il naturale deflusso delle acque meteoriche.