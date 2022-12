Nuovi spazi verdi attrezzati nel Bosco Sociale di Loseto: approvato il progetto del secondo lotto

La Giunta Comunale ha approvato ieri, in continuità con il primo lotto già realizzato, il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori del secondo lotto del parco urbano attrezzato di Loseto nell’area adiacente alla parrocchia del Santissimo Salvatore che, insieme al bosco urbano previsto nel terzo lotto, si porrà come cerniera verde tra l’ambito urbano di 'Loseto 2' e la lama Picone.

L’intervento approvato, dell’importo di 2 milioni di euro, consentirà così di dar vita a un grande polmone verde che diventerà un nuovo polo di aggregazione sociale per il quartiere, trasformando un’area attualmente in condizioni di abbandono e degrado in un nuovo spazio attrezzato di comunità.

Il progetto di questa ulteriore porzione del parco è stata basato su criteri sostenibili con l’obiettivo di garantire continuità con la funzionalità ecologica del sistema delle lame in cui l’intervento si inserisce: a tale scopo le scelte sono ricadute su specie arboree autoctone, sull’utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni e sull’individuazione di ampi spazi verdi liberi o attrezzati.

Data la particolare conformazione del lotto, a prevalente sviluppo longitudinale, e la sua collocazione nel contesto urbano, la disposizione dei percorsi contempla numerose intersezioni e attraversamenti da più punti di accesso, in modo da ricalcare i percorsi che abitualmente vengono fatti dai cittadini che attraversano l’area.

L’intervento, che si pone nell’ambito della Sisus, la Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile del Municipio IV, è finanziato dalla Regione Puglia con fondi Fesr-Fse 2014-20 'Sviluppo urbano sostenibile'.

Il manufatto esistente nell'area sarà recuperato nel corso dei lavori: l’avvio di 'Casa delle associazioni' sarà affidato ad enti locali per l’organizzazione di eventi che coinvolgano residenti e visitatori.