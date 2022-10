"Un luogo aperto che lasceremo alla comunità": alla scoperta del bosco tra i palazzi di Carrassi

C'è un bosco tra i palazzi baresi: prende il nome dalla via in cui è situato, via Cancello rotto, tra i quartieri di Poggiofranco e Carrassi. E a passeggiare tra alberi ad alto fusto e piante, sembra davvero irreale credere di trovarsi nel cuore del capoluogo pugliesi.

L'area è stata presa in carico da quattro associazioni - Terre del Mediterraneo, Pigment workroom, Lovum e Talenti del Gusto - con il bando 'Rigenerazioni creative' del Comune di Bari, che si pone l'obiettivo di dare nuova vita a spazi in abbandono. Come questo appunto, che sarà animato per i prossimi due anni con attività di vario tipo, che vanno dall'escursionismo allo yoga all'aperto, passando per iniziative dedicate alla lettura e ai più piccoli.

"Abbiamo ricevuto il sostegno dei residenti dei palazzi che sorgono attorno al Bosco di via di Cancello rotto - spiega a BariToday Rocco Labadessa, vice presidente dell'Associazione Terre del Mediterraneo - che hanno promesso di aiutarci a tenere questo spazio curato e attivo. Non ci aspettavamo una tale partecipazione all'inaugurazione di domenica. Il progetto è biennale, ma vorremmo che alla fine rimanesse uno spazio a disposizione dei cittadini, sempre curato e non abbandonato".