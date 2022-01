Auto parcheggiate in strada danneggiate dalle fiamme, "partite forse da un bidone incendiato"

Due auto parcheggiate, con la parte anteriore pesantemente danneggiata dalle fiamme, forse, a causa di un contenitore della raccolta rifiuti andato a fuoco. La segnalazione, con relative foto pubblicate sulla pagina facebook dell'associazione Sos Città, si riferiscono a via De Gemmis, angolo via Campione. Secondo quanto riporta l'associazione, l'episodio sarebbe legato all'esplosione dei 'botti' di Capodanno. "È mai possibile - scrive Sos Città - che in una notte in cui si dovrebbe ridere e festeggiare in armonia con amici o parenti qualcuno si diverte invece nel compiere atti vandalici? Che hanno fatto educazione e rispetto?".