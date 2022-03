Braccialetti realizzati a maglia e cappellini in dono per la festa del papà: al Policlinico la 'carezza' per i nati prematuri e i loro genitori

Colorati braccialetti realizzati a maglia per i papà, cappellini, copertine e doudou per i loro piccoli. Una 'consegna' speciale, quella arrivata questa mattina nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. A realizzare i piccoli doni, arrivati in occasione della festa del papà, come raccontato sulla pagina Instagram del Policlinico di Bari, le volontarie dell'associazione 'Cuore di maglia' di Ostuni, già in passato promotrici di altre iniziative simili.

"I papà hanno sempre un po’ di timore quando devono prendere in braccio le prime volte i loro bambini. Per le mamme è diverso, è un gesto naturale. I papà, invece, hanno sempre paura di usare troppa forza, sbagliare la posizione del braccio. Soprattutto quando i neonati sono i pesi piuma accolti nelle prime giornate di vita in neonatologia. Ma poi, una volta che sono tra le loro braccia, non vogliono più lasciarli. Le abili mani di associazionecuoredimaglia Ostuni hanno pensato a loro, ai papà, e donato braccialetti fatti a maglia oltre che copertine, cappellini e doudou per i bambini ricoverati nell’unità di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari. Grazie", il messaggio dal Policlinico.

(foto Instagram Policlinico di Bari)