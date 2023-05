Due grandi buche sull'asfalto, la denuncia dei residenti in via Caduti del 28 luglio 1943: "Sono presenti da mesi, si allargano sempre di più"

Due grosse buche, pericolose per i mezzi che percorrono il tratto stradale, ma anche per i pedoni. È questa la segnalazione, che giunge a BariToday, dai residenti nella zona di via Caduti del 28 luglio 1943. Le due voragini sono presenti da alcuni mesi sull'asfalto.

I due squarci sono localizzati di fronte all'ingresso centrale della Chiesa di San Sabino e, sottolinea un lettore di BariToday, e si stanno allargando con il trascorrere dei mesi. La zona, inoltre, è molto trafficata: ogni giorno sul tratto stradale transitano autobus, veicoli e bici. Le buche hanno una profondità tale da danneggiare i mezzi in transito, con il rischio che si possano causare anche incidenti stradali.

I residenti nella zona chiedono un intervento alle Istituzioni locali, almeno per porre un rimedio transitorio alla situazione di pericolo: la soluzione suggerita dai cittadini è il rattoppo dell'asfalto, in attesa di un rifacimento completo del manto stradale.