Deficit nella sanità pugliese, i sindacati incontrano la Regione: "Scongiurate tasse e tagli ai servizi"

"Avevamo chiesto un confronto, affinché le soluzioni adottate per fronte al buco di bilancio non ricadessero sull’utenza in termini di aumento delle tasse o di riduzione dei servizi, in un contesto nel quale stiamo da tempo rivendicando un potenziamento del sistema pubblico. Le risposte ottenute vanno in questa direzione e non possiamo che esserne soddisfatti".

Così, in una nota, i segretari generali di Cgil Puglia e Cisl Puglia, Pino Gesmundo e Antonio Castellucci, e Gianni Ricci per la Uil Puglia, commentano l’incontro svoltosi ieri sera con il presidente Michele Emiliano, il vicepresidente e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, l’assessore alla Sanità Rocco Palese e il vice capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Domenico De Santis, nel corso del quale sono stati ufficializzati gli esiti del lavoro svolto dalla Regione per coprire il disavanzo registrato nel bilancio della sanità.

"Va da sé - aggiungono i tre sindacalisti - che l’impegno e il dialogo devono proseguire per scongiurare nel futuro ulteriori disavanzi e nello stesso tempo dare risposte in termini di potenziamento del sistema sanitario pubblico pugliese. Come sindacato confederale siamo mobilitati a livello nazionale e territoriale nel chiedere al Governo più risorse per il Fondo sanitario nazionale, e a livello regionale abbiamo ribadito la necessità di un impegno a un confronto e monitoraggio strutturato dei processi decisionali e gestionali che interessano le aziende sanitarie locali e quelle ospedaliere".