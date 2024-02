Bullismo, cyberbullismo e pericoli della rete: "Per combattere la violenza parliamo ai giovani in maniera concreta"

Violenze e aggressioni fisiche, ma anche insulti, minacce, sfottò: episodi ripetuti nel tempo, subiti nell'ambiente scolastico o nella cerchia delle relazioni sociali, sempre più spesso amplificati dall'uso dei social e della rete. Bullismo e cyberbullismo sono di certo tra i fenomeni più temuti (e sempre più diffusi) quando si parla di adolescenti.

Stando ai dati della Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022 (indagine sullo stato di salute dei ragazzi italiani, eseguita su un campione rappresentativo di 11, 13 e 15enni di tutte le regioni italiane e coordinata dall'Istituto superiore della Sanità), tra gli undicenni la percentuale di coloro che hanno subito atti di bullismo o cyberbullismo è pari al 19%, mentre tra i tredicenni è del 16%. In un'altra ricerca dell’Osservatorio indifesa, realizzata a livello nazionale da Terre des Hommes con OneDay e la community di ScuolaZoo, e resa nota in occasione della Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo che si celebra oggi, circa 6 adolescenti su dieci hanno riferito di essere stati vittime di violenza, tra cui appunto bullismo e cyberbullismo.

Numeri che danno l'idea di quanto sia fondamentale e necessario lavorare sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione. Sul territorio barese, l'associazione Gens Nova opera da tempo al fianco delle scuole, tenendo incontri negli istituti cittadini e della provincia per parlare ai ragazzi di bullismo e cyberbullismo, ma anche, più in generale, dei pericoli connessi all'uso di internet e dei social. Lo scorso anno, sono stati più 100 gli incontri organizzati in scuole medie inferiori e superiori.

"Come associazione abbiamo cominciato nel 2008 con un progetto nella scuola Primo Levi al quartiere Libertà, in cui coinvolgemmo Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone e da allora non ci siamo più fermati", racconta l'avvocato Antonio La Scala, presidente di Gens Nova. "Ai ragazzi - spiega La Scala - parliamo di cose concrete. Comincio gli incontri leggendo alcuni dei messaggi che ricevo, soprattutto di mamme preoccupate, porto episodi realmente accaduti, racconto quello che è successo alle vittime, ma anche ai responsabili. E' importante far capire ai ragazzi quali possono essere le conseguenze concrete per chi compie un atto di bullismo o cyberbullismo: la condanna, il risarcimento che i genitori devono corrispondere, le conseguenze per loro, come il poter essere esclusi dai concorsi pubblici. E i ragazzi ci ascoltano con attenzione: catturiamo il loro interesse". "Quando parliamo di bullismo - aggiunge ancora La Scala - è necessario tenere presente che parliamo di una condotta ben precisa: si fa riferimento a episodi reiterati nel tempo, che dal punto di vista penale sono assimilati al reato di atti persecutori. Ma ci sono anche tutta una serie di condotte, dalla minaccia alla percossa, che possono rimanere episodi singoli, reati autonomi ma comunque dalla conseguenze pesanti per chi li commette e per il suo futuro. Ai ragazzi spieghiamo anche questo".

E proprio allungando lo sguardo sul futuro, la necessità di mettere in campo azioni di prevenzione e sensibilizzazione appare ancora più forte: "Il bullismo è violenza, prevaricazione. Per questo - dice La Scala - il bullismo può essere anticamera di un futuro atteggiamento mafioso, inteso come una condotta violenta, aggressiva, quella che si ritrova nei 'soldati' della criminalità organizzata. Ma il bullismo può essere anche anticamera della violenza di genere: se io sono violento, o maleducato, o arrogante con un amichetto o un amichetta, domani lo sarò anche da adulto, con la mia fidanzatina, e poi con la mia compagna, se nessuno mi ferma o mi fa capire che sto sbagliando".

Nel corso degli anni, tante sono state le segnalazioni raccolte dall'avvocato La Scala e dall'associazione Gens Nova, che ha collaborato anche con amministrazioni comunali ed enti del territorio per promuovere attività di sensibilizzazione. "A contattarci sono soprattutto mamme - racconta La Scala - Molto spesso ci riferiscono di episodi di esclusione: ragazzi esclusi dalle chat degli amici, dalle attività ricreative. In questo caso si tratta di episodi che, per quanto deprecabili e spiacevoli, non possono configurarsi come casi di bullismo. Ma in tanti altri casi sì: ragazzi ripetutamente molestati, fatti vittime di sfottò o di gesti violenti".

Sempre più spesso, però, sottolinea La Scala, il bullismo come atto di violenza fisica o verbale lascia il posto al cyberbullismo, che si consuma nel mondo virtuale, soprattutto attraverso i social. "Questo è il fenomeno più diffuso. Oggi ci sono ragazzini che già a 11-12 anni stanno su Instagram, illegalmente, con account aperti mentendo sull'età. E' importante che i genitori stiano molto attenti a questo". Non a caso, nel corso degli incontri nelle scuole, tanta attenzione è dedicata proprio ai pericoli connessi all'uso della rete e dei social. "Prima del cyberbullismo in senso stretto, come ad esempio gli episodi di video e foto fatti e diffusi con lo scopo di deridere, ci sono altri fenomeni, come il sexting, l'invio di foto o video a sfondo sessuale che possono poi finire condivisi e diffusi, o lo stesso adescamento o sfondo sessuale, da parte di soggetti maggiorenni nei confronti di minorenni, che sempre più spesso si verifica sui social". Di qui il messaggio rivolto anche ai genitori: "E' importante prestare attenzione, cercare di controllare l'uso che i ragazzi fanno dei cellulari. E' fondamentale essere presenti e soprattutto creare momenti di sottrazione del social, cercare di tenere i ragazzi lontani dal cellulare".