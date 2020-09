Buono scuola e contributo per gli asili privati: dal Comune contributo per 500mila euro

La Giunta Comunale di Bari ha approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e le scuole d'infanzia paritarie private, per un contributo da 500mila euro valevole per l'anno scolastico 20/21, denominato buono scuola: “Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo attraversando - commenta l’assessore cittadino alle Politiche educative e Giovanili, Paola Romano -, anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare questo accordo alle stesse condizioni dell’anno scorso, prevedendo per le famiglie con reddito basso un sostegno a copertura della retta e confermando inoltre il contributo che il Comune, attraverso i buoni scuola, offre alle famiglie con un reddito Isee più basso. Gli uffici sono al lavoro per predisporre il bando per l’assegnazione di 347 buoni scuola, dell’importo di 600 euro ciascuno presso le scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune. Le scuole dell’infanzia paritarie, voglio ricordarlo, rappresentano un segmento fondamentale del sistema formativo della nostra città: tante famiglie infatti scelgono di mandarvi i propri figli sia per ragioni di prossimità territoriale sia per la maggiore flessibilità degli orari sia ancora per l’ampia offerta formativa”.

Il contributo comunale e regionale verrà erogato alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate che si impegnino ad applicare una retta di frequenza non superiore a 180 euro mensili, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE, quale risulta da attestazione ISEE in corso di validità nell’anno scolastico di riferimento, compreso tra 0 e 10.000 euro; 210 euro mensili, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE, quale risulta da attestazione ISEE in corso di validità nell’anno scolastico di riferimento, compreso tra € 10.000ed € 25.000.