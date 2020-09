Arrivati altri nuovi 8 autobus Amtab, Decaro: "Se ne aggiungeranno 15 per l'inizio della scuola. Mettete la mascherina quando viaggiate"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presentato i primi 8 nuovi autobus ibridi che entreranno in servizio nei prossimi giorni, a disposizione dell'Amtab: si tratta di una primo lotto di 23 nuovi mezzi alimentati a gasolio ed elettrici da impiegare anche per il trasporto scolastico in vista della ripresa delle lezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A causa dell'emergenza covid - dice Decaro - la capacità di carico si è ridotta all'80%, quindi servono più mezzi sui quali, ovviamente e come su tutti i bus, è obbligatorio usare la mascherina". I veicoli, di nuova generazione, sono dotati di barriera protettiva per l'autista, tornelli e dispositivi per la bigliettazione elettronica. All'interno vi sono anche telecamere di sicurezza e monitor per le fermate, nonché pedane per disabili e sedute ergonomiche: "Altri bus - aggiunge Decaro - arriveranno a breve con un altro finanziamento. Il Comune ha così rinnovato il parco mezzi Amtab".