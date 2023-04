Bus Amtab in servizio a Pasqua: a Bari garantito il programma speciale per il trasporto pubblico

Nel giorno di Pasqua, come già avvenuto negli anni precedenti, Amtab ha predisposto uno specifico programma di attività per i mezzi di trasporto pubblico locale a Bari. In particolare, da ciascun capolinea, le prime partenze sono state effettuate dalle 7 alle 8.25 di questa mattina, mentre le ultime corse verranno effettuate dalle 12 alle ore 14:15.

Domani, lunedì 10 aprile 2023 (giorno di Pasquetta), verrà osservato il programma di esercizio invernale festivo vigente.