Park&ride Amtab attivi anche di domenica fino all'Epifania: a Bari entrano in servizio 27 nuovi bus

I cittadini baresi possono contare, da oggi, su 27 nuovi autobus, tra ibridi ed elettrici, in servizio per l' Amtab. Ad annunciarlo, sui social, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro. I mezzi andranno a potenziare i park&ride che saranno aperti in via straordinaria anche tutte le domeniche fino al 6 gennaio, dalle 8 alle 23.30.





"Sono circa 3.000 i posti auto - spiega Decaro - nei parcheggi di scambio alle porte della città collegati, attraverso navette dedicate, direttamente con il centro.Quest’anno anche il nuovo Polipark, in via Solarino, sarà a disposizione di tutti quelli che vorranno venire a trascorrere qualche ora a Bari, con la navetta E. I collegamenti sono assicurati con una frequenza di circa 15 minuti e sono continui. Si può parcheggiare al costo di un euro e pagare 30 centesimi per ogni passeggero a bordo. É un servizio utile, economico e fa bene alla città. Meno macchine in centro significa avere maggiore sicurezza, migliore viabilità e un’aria più pulita. Risparmiamo tempo prezioso e godiamoci la città lasciando l’auto al park&ride" conclude Decaro.