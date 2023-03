Un bus elettrico percorre la Linea 1: a Bari la simulazione di una giornata di servizio, "percorsi 450 km senza ricarica"

Un percorso tra le strade del centro di Bari, per poi giungere al Libertà e quindi dirigersi lungo la costa e la tangenziale, verso nord, fino a Palese con ritorno e rientro in stazione: è il tracciato della Linea 1 Amtab utilizzato per la sperimentazione di un autobus totalmente elettrico prodotto dalla Man. Un test 'sul campo' per verificare l'efficienza del mezzo, un bus 'Lion's City E', nel percorrere un intero servizio giornaliero su una linea. In particolare, l'1 è un tracciato di 32 km parzialmente classificabile come extraurbano perchè comprende anche un tratto di Tangenziale.

Il mezzo, guidato da tre diversi conducenti per simulare l'alternanza dei turni di servizio, è stato zavorrato con 2,7 t di sabbia per ricreare uno scenario con un bus carico al 50% della sua capienza.

Il bus, al termine delle 21 ore e 7 minuti di guida, aveva percorso in totale 451,3 km (dall’uscita dal deposito fino al suo rientro) ripetendo il tracciato della linea 1 per più di 13 volte con oltre 500 fermate. Complessivamente sono stati consumati 458 kWh di energia, ovvero circa 0,7 kWh/km con una batteria che aveva ancora una carica residua del 10,5%, ovvero sufficiente per circa 40 km.

"Con la ‘Man Electric Run’ - ha affermato Alessandro Smania, direttore marketing di Man Truck & Bus Italia - si voleva dimostrare il potenziale di utilizzo di un autobus completamente elettrico nell’impiego reale di tutti i giorni anche su un percorso in larga parte extraurbano. Abbiamo scelto Bari perché offriva le condizioni per un confronto probante in varie situazioni di marcia e devo personalmente ringraziare le autorità locali e le forze dell’ordine per la collaborazione e la comprensione. Siamo molto soddisfatti del risultato finale perché i dati raccolti evidenziano che, anche in condizioni di utilizzo meno favorevoli, il nostro autobus elettrico è già pronto per accompagnare le aziende pubbliche nel loro processo di transizione energetica".

La sperimentazione è stata commentata anche dall'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Lo scopo del test con uno dei tanti produttori presenti in Italia - ha rimarcato - era quello di verificare il livello di testare il livello di tecnologia di un bus elettrico per reggere una giornata di percorso pubblico. abbiamo sposato la scelta degli autobus elettrici perchè quel tipo di mezzo sarà adoperato nelle nuove quattro linee Brt, ovvero quelle del Bus Rapid Transit, sulle quali si baserà l'ossatura della futura mobilità in città. Ovviamente salutiamo con favore questo miglioramento della tecnologia. Oltre al Brt - conclude Galasso - è intenzione del Comune riconvertire l'intera flotta, anche per le nuove linee ordinarie, attraverso mezzi elettrici".