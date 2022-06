Bus rapidi e quattro linee per rivoluzionale il trasporto pubblico a Bari: passo avanti del Comune per l'opera

È stato aggiudicato il servizio di supporto alla progettazione del sistema Brt di bus rapido per la città di Bari che sarà realizzato nei prossimi anni anche con i fondi del Pnrr.

L'assegnazione ad Architecna del servizio di supporto consentirà di poter bandire la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera entro l'estate. Si tratta di un sistema, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per 160 milioni di euro a valere sui fondi Pnrr, costituito da 4 linee (linea Blu, linea Rossa, linea Verde e linea Lilla), tutte realizzate in sede riservata con preferenziazione semaforica per una percentuale del percorso superiore al 70%. Le linee saranno percorse con bus elettrici, prevedendo la realizzazione di opportune stazioni di ricarica rapida distribuite all’interno del corridoio infrastrutturale.

Le linee di progetto servono rispettivamente le connessioni lungo 4 corridoi: per la linea Blu il percorso riguarderà Fesca - San Girolamo - lungomare di Ponente - piazza A. Moro, per la Rossa Sant’Anna - Japigia - lungomare di Levante - piazza Moro, per la Verde Fiera del Levante - Policlinico - Politecnico - Stazione Executive, nonchè parco 2 Giugno - piazza Moro per quella Lilla.

La rete servita dal nuovo sistema di trasporto si sviluppa per una lunghezza di circa 29,93 km, dei quali circa 6,11 km sono rappresentati da percorsi in sede promiscua lungo viabilità ordinaria e la restante parte in sede riservata, in una percentuale di circa l’80%. Lungo la rete è prevista la realizzazione di 89 fermate, 29 intersezioni semaforizzate principali, 129 intersezioni semaforizzate secondarie e 53 attraversamenti pedonali, sempre semaforizzati.

Per la realizzazione del progetto si è optato per l’adozione di bus elettrici a doppia cassa della lunghezza di 18 m, dotati di batterie ricaricabili attraverso sistemi di ricarica rapida alle fermate. Per quanto attiene al corridoio infrastrutturale a servizio della linea Brt, le sue caratteristiche fondamentali sono la presenza di corsie di marcia riservate e l’implementazione di priorità semaforiche, in particolare in corrispondenza delle intersezioni.