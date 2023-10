Più corse per i bus scolastici Fse in Puglia: "Adeguamento anche a quelli degli istituti"

Ferrovie del Sud Est aumenterà le corse del trasporto scolastico in Puglia per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari adeguando gli orari, per quanto possibile, a quelli degli istituiti scolastici.

Le novità sulle corse riguardano, in particolare, l’incremento dell’offerta di posti sulla linea Casamassima-Monopoli (con una nuova corsa per gli studenti alle 6.50) e del numero di corse in transito dai plessi del centro Polivalente di Monopoli; l’incremento dell’offerta di posti sulla linea San Pancrazio-Brindisi (con una nuova corsa per gli studenti alle 06.50); i nuovi collegamento sulla Mesagne-San Donaci, sulla Ostuni-Francavilla Fontana e sulla Villa Castelli-Ostuni; l’incremento dell’offerta di posti sulla linea Ceglie Messapica-Cisternino (con nuove corse in partenza da Ceglie alle 07.35 e in partenza alle 13.10 da Cisternino); la fermata aggiuntiva in piazzale Sant’Antonio per la corsa scolastica Manduria-Sava delle 07.05; un nuovo collegamento tra Lecce e Galugnano.

Ulteriori rimodulazioni potranno essere effettuate nei prossimi giorni, una volta ricevute le informazioni da parte di alcuni istituti scolastici. La programmazione degli orari di trasporto di Ferrovie del Sud Est dipende dal numero degli studenti viaggiatori e dagli orari di ingresso e uscita da scuola, informazioni che si stanno recependo con la programmazione definitiva degli orari scolastici.

Il piano di investimenti cofinanziato dalla Regione Puglia prevede, nel corso del 2024, l’entrata in servizio di 38 nuovi bus da utilizzare su tutta la rete, per migliorare il comfort di viaggio e ridurre l’impatto ambientale in un’ottica di sostenibilità del trasporto pubblico locale.